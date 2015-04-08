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国际财经 | 2015年 4月 9日 星期四 07:15 BJT

欧洲股市小跌 但壳牌收购BG的交易推高能源股

路透巴黎4月8日 - 欧洲股市周三小幅走低，但皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)以700亿美元收购BG的交易提振能源股急升。

STOXX Europe 600油气股分项指数.SXEP收涨2.5%，跑赢泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3，后者收盘小跌0.04%，报1,611.68点。

BG跳升26.7%，Tullow Oil(TLW.L)上扬4.4%，BP(BP.L)收高0.5%。皇家荷兰/壳牌石油(RDSa.L)急挫5.3%，因其溢价收购BG。

“该板块是时候进行盘整。未来数周或数月该行业将出现更多并购交易。总体而言，正在向很多行业蔓延的并购潮对市场十分有利，”丹麦盛宝银行(Saxo Bank)的交易商Andrea Tueni表示。

德国DAX指数.GDAXI收跌0.72%，报12,035.86点，受累于汽车股跌势。

希腊股市.ATG也回落1.2%，交易商称，明日希腊必须偿还一笔国际货币基金组织(IMF)贷款，投资者感到不安。

不过，投资者表示，并购活动升温将使欧洲股市保持在数年高位附近，交易商预计，欧洲企业首季业绩稳健。

根据汤森路透数据，泛欧STOXX 600指数成份股企业的首季获利预计将较上年同期增长0.4%。

英国富时FTSE 100指数.FTSE收跌0.35%，收报6,937.41点。法国CAC 40指数.FCHI回落0.28%，收报5,136.86点。(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)

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