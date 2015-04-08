欧洲股市小跌 但壳牌收购BG的交易推高能源股

美元兑日圆升至八周高位 因风险胃纳改善
路透纽约5月10日 - 美元兑避险日圆周三升至八周高位，受助于油价大升和10年期美债标售获格外疲弱需求后美债收益率小幅反弹。
路透巴黎4月8日 - 欧洲股市周三小幅走低，但皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)以700亿美元收购BG的交易提振能源股急升。
STOXX Europe 600油气股分项指数.SXEP收涨2.5%，跑赢泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3，后者收盘小跌0.04%，报1,611.68点。
BG跳升26.7%，Tullow Oil(TLW.L)上扬4.4%，BP(BP.L)收高0.5%。皇家荷兰/壳牌石油(RDSa.L)急挫5.3%，因其溢价收购BG。
“该板块是时候进行盘整。未来数周或数月该行业将出现更多并购交易。总体而言，正在向很多行业蔓延的并购潮对市场十分有利，”丹麦盛宝银行(Saxo Bank)的交易商Andrea Tueni表示。
德国DAX指数.GDAXI收跌0.72%，报12,035.86点，受累于汽车股跌势。
希腊股市.ATG也回落1.2%，交易商称，明日希腊必须偿还一笔国际货币基金组织(IMF)贷款，投资者感到不安。
不过，投资者表示，并购活动升温将使欧洲股市保持在数年高位附近，交易商预计，欧洲企业首季业绩稳健。
根据汤森路透数据，泛欧STOXX 600指数成份股企业的首季获利预计将较上年同期增长0.4%。
英国富时FTSE 100指数.FTSE收跌0.35%，收报6,937.41点。法国CAC 40指数.FCHI回落0.28%，收报5,136.86点。(完)
(编译 母红; 审校 利棣儿)
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路透5月10日 - 美国股市周三涨跌互见，因投资者消化美国总统特朗普突然开除美国联邦调查局(FBI)局长科米事件，以及迪士尼和英伟达的业绩。
路透纽约/伦敦5月10日 - 金价周三转跌，但持于前日触及的八周低 位之上，因美国总统特朗普突然意外解雇FBI局长科米打压美股，但进一 步升息的预期抑制金价升幅。 美股和美元下跌，因风险意愿减弱，市场担心特朗普解雇FBI局长科 米可能令其推进税改计划变得更难。 1747 GMT，现货金下跌0.2%，报每盎司1,218.95美元，持于周 二触及的两个月低位1,213.81美元之上，但随着美国10年期公债收益率上涨，金价转跌。 美国6月期金收高0.2%，报1,218.90美元。 “在前几日大幅下跌后，今日试图企稳，”德国商业银行分析师Cars ten Fritsch称，“特朗普解雇科米，增加了不确定性，股市升势看似暂 停了。” “特朗普和朝鲜的不可预见性提醒市场，地缘政治风险没有完全消失 ，只是暂时冬眠了，”丹麦盛宝银行商品研究主管Ole