版本:
中国
国际财经 | 2015年 4月 10日 星期五 07:26 BJT

欧股升至2007年7月来最高 受企业并购和汽车股上涨提振

路透伦敦/巴黎4月9日 - 欧洲股市周四劲升至近八年来最高，因预期将有更多企业并购交易，欧洲汽车业数据显示行业活动强劲反弹，以及德国经济数据亮丽。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收涨1.14%，报1,630.08点，触及2007年7月来最高水平，令今年迄今涨幅扩大至19%。

英国奢侈品制造商Burberry (BRBY.L)劲涨2.8%，因同业Mulberry (MUL.L)销售数据良好，且该行业整合传言。

高盛将Burberry放入“确信买入名单”，称Burberry进行并购活动的机率在30%或以上。消息推高Burberry股价。

意大利传媒集团Mediaset (MS.MI)劲升2.2%，此前Mediobanca预计Mediaset可能是维旺迪(威望迪,Vivendi)的并购目标。

德国数据提振市场人气，德国统计局周四公布，德国2月出口较前月增长1.5%，1月为下跌2.1%。

汽车股上涨，此前汽车行业数据显示，3月法国、西班牙、意大利和葡萄牙汽车市场均呈现复苏。

雷诺汽车(Renault)(RENA.PA)和轮胎制造商米其林(MICP.PA)均上涨逾2%。STOXX汽车业指数.SXAP劲升2%。

德国DAX指数.GDAXI收涨1.08%，报12,166.44点。英国富时FTSE 100指数.FTSE收升1.12%，收报7,015.36点。法国CAC 40指数.FCHI上涨1.4%，收报5,208.95点。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐