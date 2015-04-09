欧股升至2007年7月来最高 受企业并购和汽车股上涨提振

三星电子不会在世界移动通信大会上发布盖乐世S8--高管
路透首尔1月23日 - 科技巨头三星电子周一表示，不会在今年世界移动通信大会(MWC)展台上发布盖乐世S8智能手机，意味着这款旗舰手机今年推出的时间点可能晚于2016年同期。
路透伦敦/巴黎4月9日 - 欧洲股市周四劲升至近八年来最高，因预期将有更多企业并购交易，欧洲汽车业数据显示行业活动强劲反弹，以及德国经济数据亮丽。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收涨1.14%，报1,630.08点，触及2007年7月来最高水平，令今年迄今涨幅扩大至19%。
英国奢侈品制造商Burberry (BRBY.L)劲涨2.8%，因同业Mulberry (MUL.L)销售数据良好，且该行业整合传言。
高盛将Burberry放入“确信买入名单”，称Burberry进行并购活动的机率在30%或以上。消息推高Burberry股价。
意大利传媒集团Mediaset (MS.MI)劲升2.2%，此前Mediobanca预计Mediaset可能是维旺迪(威望迪,Vivendi)的并购目标。
德国数据提振市场人气，德国统计局周四公布，德国2月出口较前月增长1.5%，1月为下跌2.1%。
汽车股上涨，此前汽车行业数据显示，3月法国、西班牙、意大利和葡萄牙汽车市场均呈现复苏。
雷诺汽车(Renault)(RENA.PA)和轮胎制造商米其林(MICP.PA)均上涨逾2%。STOXX汽车业指数.SXAP劲升2%。
德国DAX指数.GDAXI收涨1.08%，报12,166.44点。英国富时FTSE 100指数.FTSE收升1.12%，收报7,015.36点。法国CAC 40指数.FCHI上涨1.4%，收报5,208.95点。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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路透首尔1月23日 - 科技巨头三星电子周一表示，不会在今年世界移动通信大会(MWC)展台上发布盖乐世S8智能手机，意味着这款旗舰手机今年推出的时间点可能晚于2016年同期。
路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
(更正：原译文表格中的“平均值”与“中值”写反。同时将内文第二段和第四段内的股指涨跌幅度更新为按1月20日收盘价计算，使之与表格内数据一致)