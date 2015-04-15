欧股上扬 因欧洲央行称仍致力于全面执行QE计划

日本财务大臣称美国升息可能引发新兴市场“资本外逃”
他在与东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)、日本、中国及韩国决策官员会面后的记者会上表示，全球决策人士都正密切观察美国下次可能在何时升息。
路透巴黎4月15日 - 欧洲股市周三上扬，泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数触及2000年底以来最高，因欧洲央行表示，仍致力于全面执行资产购买计划以重振区内经济。
上月，欧洲央行开始执行购债印钞计划，央行之前曾表示，该计划将持续至至少2016年9月。计划推动欧洲股市劲扬，同时压低欧元，这对欧洲出口商有利。
“我们的关注焦点仍是全面执行货币政策举措，”欧洲央行总裁德拉吉说。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收涨0.6%，报1,650.15点，盘中触及近15年高位1,653.85点。
该指数年内迄今累计攀升21%，表现远胜美国股市，因投资者押注，欧洲央行的购债计划将支撑区内经济复苏，从而带动企业获利增长。
欧洲其他市场，英国富时100指数.FTSE上扬0.3%，报7,096.78点；德国DAX指数.GDAXI微升0.03%，收报12,231.34点； 法国CAC 40指数.FCHI上涨0.7%，收报5,254.35点。
阿尔卡特-朗讯ALUA.PA急跌15.5%，逆转周二的大涨势头，因诺基亚NOK1V.HE公布以全股票收购阿尔卡特-朗讯的出价细节，对后者的估价为156亿欧元。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
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他在与东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)、日本、中国及韩国决策官员会面后的记者会上表示，全球决策人士都正密切观察美国下次可能在何时升息。
“由于日本经济正在成长，而且将继续以远高于潜力水平的速度成长，产出缺口将在未来数月及数年持续改善。那会强化薪资及物价上升压力，”黑田东彦在一个记者会上表示。
路透横滨5月5日 - 亚洲主要经济体的财长和央行官员周五警告称，向保护主义转变对全球经济增长构成下行风险。 来自日本、中国、韩国及东盟国家的决策官员在亚洲开发银行会议的间隙召开峰会，随后发表声明发出了上述警告。 “不确定性的来源包括政策的向内转变，其中包括向保护主义转移、金融收紧超过预期等，”这些官员们在联合声明中称。 他们还补充说，亚洲的决策者致力于支持开放的多边贸易和投资。(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)