欧洲股市受PMI数据欠佳影响收跌 爱立信重挫近10%拖累科技股

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦4月23日 - 欧洲股市周四下跌，德国DAX指数表现欠佳，此前出炉的采购经理人指数(PMI)调查令人失望，爱立信(易利信,Ericsson)(ERICb.ST)业绩疲弱拖累科技股。
爱立信公布第一季营业利润低于预期，并称预计主要北美市场的营收将保持低迷后，股价收盘下跌近10%，打击科技股表现。
STOXX欧洲600科技股指数.SX8P下跌2.1%。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3受一些乐观的企业消息支撑开高，但收盘下跌0.46%，至1,620.82点。
欧元区PMI调查结果令投资者感到失望，德国4月综合PMI初值从3月所及的八个月高位55.4降至54.2；法国4月服务业扩张速度不及预期，并且制造业萎缩幅度超过预期。
“尽管欧洲经济状况明显改善...但德国和法国PMI数据出炉后市场反应显示出，股市仍易受令人失望的经济数据的影响，”法国巴黎银行Fortis Global Markets研究主管Philippe Gijsels表示。
德国DAX指数.GDAXI收跌1.2%，报11,723.58点。德国建筑服务公司Bilfinger(GBFG.DE)收盘重挫近18%，该公司周三收盘后，发布不到一年时间内的第五份获利预警。
但也有一些公司公布乐观消息。米其林(MICP.PA)跳升6.5%，此前公布第一季营收增长5.6%。(完)
(编译 杜明霞；审校 张荻)
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路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。