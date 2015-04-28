欧股走低 受累于Atlas Copco和德国商业银行急跌

路透伦敦4月28日 - 欧洲股市周二走低，因部分企业公布的业绩不及预期，矿业设备集团Atlas Copco(ATCOa.ST)和德国商业银行受创最重。

美国消费者信心数据疲弱，以及伊朗拦截一艘悬挂马绍尔群岛国旗的货船的消息也加重了市场的不安，进一步重压股市。

德国商业银行重挫5.7%，之前该行透过向机构投资者发行股票筹资14亿欧元，以增加资本。

Atlas Copco急跌约9%，之前该公司警告称对其采矿设备和大型压缩机的需求首季进一步萎缩。

UPM-Kymmene(UPM1V.HE)也暴跌约10%，该公司之前公布的季度核心获利不及预期，使其和Atlas Copco成为跌幅最大的FTSEurofirst 300.FTEU3指数成份股。

FTSEurofirst 300指数收跌1.5%，报1,618.26点，抹去昨日录得的涨幅。

年内迄今，该指数指数累计上扬18%。但部分交易商称，涨势可能开始停止。

“今日公布的企业业绩喜忧参半，不过，诸如UPM-Kymmene等企业令人失望的业绩盖过了一些利好业绩的影响，”意大利裕信银行的股市策略师Christian Stocker表示。

“市场近期的总体上行趋势仍然保持完整，但我们需要看到企业获利进一步改善，才能使这一趋势在未来数周不被动摇。”

在美国联邦储备委员会(FED/美联储)为期两天的政策会议开始前，市场交投谨慎。分析师预计，近期出炉的数据疲弱，可能促使美联储采取温和货币政策立场，不过，投资者将仔细研读政策声明，从中寻找升息时机的线索。

德国DAX指数.GDAXI收跌1.89%，报11,811.66点；法国CAC指数.FCHI回落1.81%，收报5,173.38点；英国富时100指数.FTSE收跌1.03%，报7,030.53点。

希腊ATG指数.ATG延续昨日急升4.4%的势头，再涨1.4%，之前该国总理调整债务磋商团队。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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