欧股大跌2.2% 因欧元反弹重创德国股市

三星电子称电池缺陷导致盖乐世Note7手机起火（更新版）
路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
路透伦敦4月29日 - 欧洲股市周三创今年最大单日跌幅，受逊于预期的企业业绩、欧元反弹以及美国经济成长数据令人失望拖累。
美国数据疲弱带动欧元兑美元EUR=反弹至八周高位，从而重创出口企业权重较大的德股DAX指数。
本月稍早创新高的德股DAX指数.GDAXI今日大跌3.21%，收报11,432.72点，今日百分比跌幅为2014年3月来最大。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收跌2.24%，报1,581.94点，本月稍早该指数也曾创下逾14年最高。
FTSEurofirst 300指数跌至约一个月低点，且录得1月来最大单日跌幅，但今年迄今仍升了16%。
比利时超市集团Delhaize DELB.BR急挫8.3%，为跌幅最大的FTSEurofirst 300指数成份股，此前该公司宣布的运营获利低于预期。
希腊指标股指ATG指数.ATG跌1%，今年迄今跌约3%。
希腊表示，将提交改革清单以显示履行承诺的诚意后，欧元区官员表示，希腊必须快速开始磋商第三轮救助，若无救助将无法幸存。希腊有数日，而非数周的时间与欧元区成员国和IMF达成改革协议。
法国CAC指数.FCHI大跌2.59%，收报5,039.39点；英国富时100指数.FTSE收跌1.2%，报6,946.28点。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
(更正：原译文表格中的“平均值”与“中值”写反。同时将内文第二段和第四段内的股指涨跌幅度更新为按1月20日收盘价计算，使之与表格内数据一致)
路透伦敦1月22日 - 英国周一将公布一个新的干预方案，寻求提振工业生产，并刺激科技和研发投资，在退欧后时期平衡非常侧重服务业的经济。