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国际财经 | 2015年 5月 13日 星期三 07:22 BJT

欧洲股市急跌 因债市抛售令投资者不安

路透伦敦5月12日 - 欧洲股市周二急跌，因全球债市抛售促使投资者削减风险敞口。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3下跌1.3%，报1,574.61点。德国DAX指数.GDAXI收跌1.72%，报11,472.41点。

“类似债券的股票，或诸如必需消费品股等高收益债券替代品的价格已经很高，且债市这样的反应对这些股票无益，”Union Bancaire Privee的资产组合经理Victoria Leggett表示。

“市场自年初以来已经大涨，投资者已经为回调做好了准备。”

自4月底以来，全球债市出现一波抛售，分析师感到丈二和尚摸不着头脑，德债收益率从极低的水平反弹，市场波动性增加。

“我们认为这波暂时性波动应该会自生自灭，但这显示出市场的谨慎情绪。我们必须关注债市的发展，”Union Investment的资产组合经理Ingo Speich表示。

希腊股市跑赢其他欧洲市场，ATG指数.ATG收涨1.8%，因该国周一偿还了7.5亿欧元的国际货币基金组织(IMF)贷款，缓解了对其违约的担忧，尽管希腊财长称流动性形势“十分紧迫”。

英国富时100指数.FTSE收跌1.37%，报6,933.80点。法国CAC 40指数.FCHI回落1.06%，报4,974.65点。(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)

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