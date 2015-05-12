欧洲股市急跌 因债市抛售令投资者不安

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦5月12日 - 欧洲股市周二急跌，因全球债市抛售促使投资者削减风险敞口。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3下跌1.3%，报1,574.61点。德国DAX指数.GDAXI收跌1.72%，报11,472.41点。
“类似债券的股票，或诸如必需消费品股等高收益债券替代品的价格已经很高，且债市这样的反应对这些股票无益，”Union Bancaire Privee的资产组合经理Victoria Leggett表示。
“市场自年初以来已经大涨，投资者已经为回调做好了准备。”
自4月底以来，全球债市出现一波抛售，分析师感到丈二和尚摸不着头脑，德债收益率从极低的水平反弹，市场波动性增加。
“我们认为这波暂时性波动应该会自生自灭，但这显示出市场的谨慎情绪。我们必须关注债市的发展，”Union Investment的资产组合经理Ingo Speich表示。
希腊股市跑赢其他欧洲市场，ATG指数.ATG收涨1.8%，因该国周一偿还了7.5亿欧元的国际货币基金组织(IMF)贷款，缓解了对其违约的担忧，尽管希腊财长称流动性形势“十分紧迫”。
英国富时100指数.FTSE收跌1.37%，报6,933.80点。法国CAC 40指数.FCHI回落1.06%，报4,974.65点。(完)
(编译 母红; 审校 利棣儿)
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路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。