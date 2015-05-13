欧洲股市收低 因美国数据疲弱带动欧元兑美元反弹

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦5月13日 - 欧洲股市周三下滑，因美国数据疲弱，带动欧元兑美元反弹，影响了欧元区股市，之前欧元下挫带动欧元区出口企业表现。
欧洲央行利率处于纪录低点压制欧元，并提振欧洲股市，但欧元在汇市略有反弹的迹象导致股价波动。
美国4月零售销售持平，因家庭减少购买汽车等大件商品，暗示经济成长在首季接近停滞后反弹力度仍不够强劲。
在美国公布4月零售销售逊于预期，巩固了对美联储将推迟升息的预期后，美元跌至约三个月最低水准。
欧元兑美元因此获得提振，德国10年期公债收益率DE10YT=TWEB上涨也令欧股承压。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3下跌0.3%，报1,570.13 点。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E跌0.6%，稍早一度上涨。
德国DAX指数.GDAXI收跌1.05%，报11,351.46点。
FTSEurofirst 300指数今年迄今仍升约15%，德股DAX指数年内升幅为16%。
英国富士100指数.FTSE收高0.23%，报6,949.63点。法国CAC 40指数.FCHI回落0.26%，报4,961.86点。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。