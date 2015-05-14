欧股收升 因钢企上涨盖过对债市抛售的忧虑

亚洲股市回落 但周线料录得涨幅
澳洲股市跌0.9%，金融股领跌。中国股市沪综指涨0.4%，因在外界担忧流动性的情况下，中国央行注资举措提供些许安慰。
路透伦敦/爱丁堡5月14日 - 欧洲股市周四上涨，受助于欧洲钢企走高，此前报导称，欧盟对俄罗斯和中国进口冷轧钢进行反倾销调查。
自从2014年6月欧洲钢铁联盟（Eurofer）提出抗议，认为进口矽钢对本地业者造成损害后，欧盟执委会即已对方向性矽钢扁轧制品（GOES）课征关税。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.7%，报1,581.43点，盘中曾下挫最多0.8%。
德股DAX指数.GDAXI收涨1.84%，报11,559.82点。法国CAC指数.FCHI收升1.36%，收报5,029.31点。
“看到欧洲股市全线上涨，涉及范围很广。对欧洲债市抛售的担忧可能减弱，因通缩预期下降。目前人们在消化通胀上升，”Coutts全球股市策略师James Butterfill表示。
“季节性，公债收益率在每年这个时候倾向下跌，所以近期公债收益率上涨和近期的季节性趋势相反。”
钢企安赛乐米塔尔(ArcelorMittal)(ISPA.AS)是表现最好的FTSEurofirst 300指数成份股，劲升5.7%，同业德国钢铁生产企业蒂森克虏伯(TKAG.DE)劲升2.8%。
不过，欧股稍早下挫，因美元下跌，迹象显示美国第一季经济放缓的势头将可能持续至第二季。美元下跌，令欧元兑美元上涨。
英国富时100指数.FTSE收高0.34%，报6,973.04点。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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