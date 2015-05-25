欧洲股市下跌 因担心希腊违约和西班牙政治稳定性

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦5月25日 - 欧洲股市周一下跌，西班牙和希腊股市下挫，因投资者担心希腊债务问题和一西班牙地区选举结果反应选民不支持政府。
希腊ATG股指.ATG下挫3.1%，希腊政府周一表示，该国打算履行债务责任，但急切需要救助资金使该国可以这样做。希腊ATG股指自年初迄今下挫约1.5%，表现落后于其他欧洲股市。
多位希腊高级官员曾表示，希腊没有资金偿还将在下周到期的贷款。
西班牙IBEX指数.IBEX劲跌2%，此前该国执政的人民党(People's Party)在周日进行的地区和当地选举中落败。这次选举显示选民不支持西班牙首相拉霍伊在四年来大幅削减支出和出现一连串腐败丑闻。
尽管希腊的不确定犹在，但许多投资者预计希腊会继续留在欧元区，且预期欧洲央行处于纪录低位的利率和实施的其他经济刺激举措，将带动欧洲股市在今年余下时间走强。
欧洲股市周一回落，和周五美股走势一致，当日美联储主席叶伦暗示美联储可能在今年升息。
法股CAC指数.FCHI下跌0.5%，报5,117.17点。
今日市场成交清淡，伦敦、法兰克福和纽约市场因假期休市。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。