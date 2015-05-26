欧洲股市下跌 因担心西班牙政局和希腊债务问题

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦5月26日 - 欧洲股市周二下跌，因希腊债务问题和西班牙执政党在地区选举中受挫，抵销航空股上涨为股市带来的提振。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低0.8%，欧元区绩优股指Euro STOXX 50指数.STOXX50E下滑1%。
爱尔兰Ryanair航空公司(RYA.I)急升5.4%，此前公布获利增长。其同业Lingus AERL.I也上涨。
但西班牙银行股表现落后。
Popular (POP.MC)、Sabadell (SABE.MC)和Caixabank (CABK.MC)全线下跌，此前西班牙执政党人民党在一地区选举行中得到的支持率是逾20年来最低，反映选民不满执行了四年的撙节计划。
尽管周末选举结果已在周一重创西班牙股市，但当日成交清淡，因伦敦、法兰克福和纽约市场因假期休市。
西班牙IBEX指数.IBEX周二再跌0.7%，盘中一度录得约五周来最大两日跌幅。
希腊ATG指数.ATG上涨1.1%，在周一急跌3.1%后小幅反弹，该指数今年迄今升幅为零，表现落后于其他欧洲股市。
英国富时100指数.FTSE收跌1.18%，报6,948.99点。法股CAC指数.FCHI下跌0.66%，报5,083.54点。德股DAX指数.GDAXI收低1.61%，报11,625.13点。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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