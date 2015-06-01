欧洲股市大致持稳 因油股下跌抵销地产股上涨的影响

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦6月1日 - 欧洲股市周一大致持稳，地产股和医疗保健股上涨，抵销能源股下跌的影响。油股跟随油价走低。
罗氏ROG.VX上涨1.3%，扶助欧洲医疗保健股指数.SXDP上扬1%，因实验发现，服用该公司肿瘤免疫治疗药物Atezolizumab，且同时接受化疗的肺癌病人中，三分之二的肿瘤尺寸缩小。
STOXX Europe 600地产指数.SX86P上涨1.3%，交易商称，归因于摩根大通上调包括British Land (BLND.L)、Great Portland (GPOR.L)和Land Securities (LAND.L)等公司的目标价。它们的股价上涨0.8-1.6%不等。
“我们仍看好英国、爱尔兰和西班牙等有较高增长潜力的市场，”摩根大通分析师在研究报告中表示，且补充说，预计地产股的潜在升幅为9.7%。
不过，股市升幅被削弱，因能源股下跌，此前油价下跌超过1%。
欧洲油气指数.SXEP下跌0.8%，该地区基本资源股指数.SXPP下滑0.9%，因担心诸如中国等主要消费国的金属需求。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3小幅收高0.06%，报1,587.29点，稍早在平盘上下方游走。该指数上周下挫2%，但今年迄今仍上涨大约16%。
投资者密切关注希腊局势的发展。希腊错过了自己设定的和债权人在周日达成协议的期限。如果希腊和债权人不能达成改革换贷款协议，希腊未来几周将面临违约或破产。
英国富时100指数.FTSE收跌0.44%，报6,953.58点。法股CAC指数.FCHI收涨0.35%，报5,025.30点。德股DAX指数.GDAXI收高0.19%，报11,436.05点。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。