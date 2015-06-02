南欧股市上涨 希腊股市因债务问题的不确定性下跌

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦6月2日 - 希腊股市周二下跌，因其债务问题的不确定性犹在，但欧元反弹--欧元疲弱提振德国出口企业的表现--驱使投资者撤出德国股市，转向南欧股市。
希腊指数.ATG大跌2.5%，反映希腊和债权人的磋商缺乏具体进展，令一些投资者担心。
希腊必须在本月向国际货币基金组织(IMF)偿还总计16亿欧元贷款。第一笔是6月5日到期的3亿欧元贷款。
欧元上涨，摆脱希腊忧虑带来的压力，受好于预期的欧元区通胀数据推动。
欧元反弹，向德股DAX指数.GDAXI施压，且驱使交易商撤出德国股市，转向其他市场。德股DAX指数在4月触及纪录高位，因欧元在今年迄今大部份时间走弱，使德国出口企业受益。
德股DAX指数.GDAXI收跌0.94%，报11,328.80点。
南欧股市对欧元走强不是太敏感，意大利.FTMIB、西班牙.IBEX和葡萄牙股市.PSI20全线上涨，升幅在0.3%-0.7%不等。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3下跌0.9%，报1,572.60点。
英国富时100指数.FTSE收跌0.36%，报6,928.27点。法股CAC指数.FCHI收低0.41%，报5,004.46点。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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