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国际财经 | 2015年 6月 4日 星期四 07:24 BJT

欧洲股市收跌 欧洲央行上调通胀预期后从高位回落

路透伦敦6月3日 - 欧洲股市周三尾盘逆转走势收跌，与德债跌势一致，之前欧洲央行上调通胀预期，并称将忽略债市的波动。

尽管欧元普涨，德债收益率飙升，但欧洲主要股指回吐早盘涨幅，之前欧洲央行总裁德拉吉称将保持政策的稳定，并将忽略债券市场的波动。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3跌0.12%，报1,570.76点，但欧洲各国股指多数收涨。

不过，诸如德国DAX指数.GDAXI和法国CAC指数.FCHI等也都从日内高位回落，投资者称德拉吉的通胀立场原本可能会更温和。

“德拉吉的讲话听上去好像不想在短期内采取更多行动，这让市场有些失望。另外，欧元上扬将重压股市。”

“他使用的唯一措辞是我们应习惯市场的动荡时期，用市场术语来解释就是，形势还不够好。”

超市集团阿霍德(Ahold) AHLN.AS和DelhaizeDELB.BR上涨支撑了大盘，之前媒体报导称， 两家公司的合并磋商可能最早在6月成功结束。

阿霍德和Delhaize分别劲扬5.9%和7.4%。

阿迪达斯(ADSGn.DE)攀升1.2%，之前国际足联主席布拉特辞职。这扶助德国DAX指数.GDAXI上扬0.8%， 收报11,419.62点。

阿迪达斯是国际足联的赞助商，专家称布拉特辞职将大大缓解该公司面临的压力。

英国富时100指数.FTSE收涨0.32%，报6,950.46点。法国CAC指数.FCHI收高0.59%，报5,034.17点。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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