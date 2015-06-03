欧洲股市收跌 欧洲央行上调通胀预期后从高位回落

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦6月3日 - 欧洲股市周三尾盘逆转走势收跌，与德债跌势一致，之前欧洲央行上调通胀预期，并称将忽略债市的波动。
尽管欧元普涨，德债收益率飙升，但欧洲主要股指回吐早盘涨幅，之前欧洲央行总裁德拉吉称将保持政策的稳定，并将忽略债券市场的波动。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3跌0.12%，报1,570.76点，但欧洲各国股指多数收涨。
不过，诸如德国DAX指数.GDAXI和法国CAC指数.FCHI等也都从日内高位回落，投资者称德拉吉的通胀立场原本可能会更温和。
“德拉吉的讲话听上去好像不想在短期内采取更多行动，这让市场有些失望。另外，欧元上扬将重压股市。”
“他使用的唯一措辞是我们应习惯市场的动荡时期，用市场术语来解释就是，形势还不够好。”
超市集团阿霍德(Ahold) AHLN.AS和DelhaizeDELB.BR上涨支撑了大盘，之前媒体报导称， 两家公司的合并磋商可能最早在6月成功结束。
阿霍德和Delhaize分别劲扬5.9%和7.4%。
阿迪达斯(ADSGn.DE)攀升1.2%，之前国际足联主席布拉特辞职。这扶助德国DAX指数.GDAXI上扬0.8%， 收报11,419.62点。
阿迪达斯是国际足联的赞助商，专家称布拉特辞职将大大缓解该公司面临的压力。
英国富时100指数.FTSE收涨0.32%，报6,950.46点。法国CAC指数.FCHI收高0.59%，报5,034.17点。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。