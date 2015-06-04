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国际财经 | 2015年 6月 5日 星期五 07:20 BJT

欧洲股市收低 但因欧债收益率和欧元受美国数据拖累回软而缩减跌幅

路透伦敦6月4日 - 欧洲股市周四收盘脱离日低，因受美国初请失业金数据优于预期影响，欧元升势和欧债跌势暂歇。

在美国周五发布就业数据前，美国初请失业金数据显示就业市场稳健，这吸引买家重投美元，拉低欧元并扶助欧元区股市和公债表现。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3跌0.9%，报1,557.25点，稍早触及5月7日来最低。

欧洲央行周三坚称无需调整货币政策，尽管市场波动造成欧元攀升和公债收益率大涨，令投资人担心企业借款成本和出口前景。

希腊指标股指ATG指数.ATG收挫1.3%，回吐部分近期升幅，希腊同国际债权人改革换金援的磋商仍在继续。

希腊政府官员周四表示，总理齐普拉斯周五将在议会就债务磋商进展作简报。

英国富时100指数.FTSE收挫1.31%，报6,859.24点。德国DAX指数.GDAXI收挫0.69%，报11,340.60点，法国CAC指数.FCHI收低0.93%，报4,987.13点。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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