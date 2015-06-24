欧股回落 希腊股市在过去两日暴涨15%后回调

路透伦敦6月24日 - 欧洲股市周三回吐本周稍早录得的部分涨幅，因对希腊能否解决债务危机的疑虑重燃，且在Bouygues拒绝了一收购报价后法国电信股下挫。

周三公布的调查显示，德国6月企业景气连续第二个月减弱，表明希腊债务危机相关疑虑正在冲击德国企业信心。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低0.4%，报1,577.18点。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E也下滑0.4%。

过去两日暴涨15%的希腊ATG股指.ATG收低1.8%，希腊银行股.FTATBNK重挫6.6%。

国际债权人要求对希腊提出的税收和改革计划作较大幅度的改变，给旨在释出金援避免即将出现的违约的谈判带来不确定性。

希腊政府官员称，从目前的情况来看，债权人的提议无法被接受，但磋商仍在继续，该国政府仍寄望在今天或明天与债权人达成协议。该官员称该国政府希望讨论债务减免，但债权人希望先就改革举措达成一致。

国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德接受法国杂志CHALLENGES采访称，希腊改革计划不能只建立在加税承诺上。但她不希望希腊退出欧元区。

法国电信股领跌，综合企业Bouygues(BOUY.PA)拒绝了AlticeATCE.AS提出的收购其电信分支的报价，Bouygues急挫9%。Altice下滑4.8%。

瑞信策略师对希腊能达成债务协议有信心，进一步建议“增持”欧股。

德股DAX指数.GDAXI跌0.62%，报11,471.26点，法股CAC指数.FCHI跌0.24%，报5,045.35点；英国富时100指数.FTSE升0.15%，报6,844.80点。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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