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国际财经 | 2015年 6月 26日 星期五 07:10 BJT

欧股小幅回落 希腊债务谈判仍未有进展

路透6月25日 - 欧洲股市周四小跌，希腊债务谈判仍未有进展，投资人表现谨慎。

针对希腊债务危机的欧元区财长会议周四没有达成一致，投资者继续保持谨慎乐观态度，欧元区财长同意在周六再次召开会议，尝试化解分歧和释出希腊急需的现金。

下周二希腊必须向国际货币基金组织(IMF)偿还16亿欧元债务，如果违约，可能迫使希腊退出欧元区。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低0.26%，报1,573.05点。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E微跌0.04点。

希腊ATG股指.ATG收高0.10%，希腊银行股.FTATBNK下滑0.6%。

德股DAX指数.GDAXI微升0.02%，报11,473.13点，法股CAC指数.FCHI跌0.07%，报5,041.71点；英国富时100指数.FTSE下挫0.54%，报6,807.82点。(完)

(整理 李军；审校 利棣儿)

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