欧股小幅回落 希腊债务谈判仍未有进展

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透6月25日 - 欧洲股市周四小跌，希腊债务谈判仍未有进展，投资人表现谨慎。
针对希腊债务危机的欧元区财长会议周四没有达成一致，投资者继续保持谨慎乐观态度，欧元区财长同意在周六再次召开会议，尝试化解分歧和释出希腊急需的现金。
下周二希腊必须向国际货币基金组织(IMF)偿还16亿欧元债务，如果违约，可能迫使希腊退出欧元区。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低0.26%，报1,573.05点。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E微跌0.04点。
希腊ATG股指.ATG收高0.10%，希腊银行股.FTATBNK下滑0.6%。
德股DAX指数.GDAXI微升0.02%，报11,473.13点，法股CAC指数.FCHI跌0.07%，报5,041.71点；英国富时100指数.FTSE下挫0.54%，报6,807.82点。(完)
(整理 李军；审校 利棣儿)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。