欧股受矿业股拖累大幅收低 英美资源集团触及纪录低点

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透伦敦12月8日 - 欧洲股市周二下挫，英美资源集团(AAL.L)触及纪录新低，由矿业股领跌，泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数降至六周低点。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3大跌1.8%，收报1,437.77点，为10月底来最低收位。STOXX Europe 600基本资源类股指数.SXPP急挫6.6%，至2009年3月来最低。
英美资源集团(AAL.L)暴跌12.3%，此前该公司宣布重组措施，包括将六大业务整合为三个、出售更多资产及暂停今年下半年派息等计划。
对全球最大金属消费国－中国需求的忧虑持续也令矿业股遭殃。
中国海关最新公布数据显示，11月中国进出口连续第五个月双降，但受基数影响降幅均较上月收窄，全年外贸负增长几成定局，这将远低于年初设定的6%的增长目标。
嘉能可(GLEN.L)重挫6.9%，力拓(RIO.L)劲跌8.4%。
自上周四欧洲央行决定下调存款利率，并延长刺激计划的措施不及市场预期后，泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数已经回落约6%。
所有类股全线收低，油气股.SXEP跌1.4%，银行股.SX7P和汽车股.SXAP分别跌2.6%和2.3%。
英国富时100指数.FTSE大跌1.42%，收报6,135.22点。德国DAX指数.GDAXI跌1.95%，报10,673.60点。法国CAC指数.FCHI跌1.57%，报4,681.86点。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
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