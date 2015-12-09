欧股跌至逾一个月最低 希腊股市触及2012年以来最低

达沃斯论坛：英国警告欧盟称若不能达成贸易协议 也会设法维持竞争力
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
路透伦敦12月9日 - 欧洲股市周三走低，触及逾一个月最低，受累于制药股拜尔(BAYGn.DE)走低，以及矿业股英美资源(AAL.L)承压。
拜尔(BAYGn.DE)急跌2.1%，因欧洲和美国药品安全机构对是否血凝测试设备问题影响了该公司抗血凝药品Xarelto的试验。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收跌0.5%，报1,430.60点，为10月底以来最低。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E回落0.6%。
英美资源(AAL.L)稍早触及纪录新低后削减跌幅，日内下跌1.2%，连跌第七日，因多家券商下调该股目标价，之前该公司决定暂停股息发放和业务重组。
希腊股市盘中触及2012年以来最低，银行股跌幅最大，之前该国政府延长了银行股的卖空禁令。雅典证交所指数.ATG收跌3.8%。
希腊国家银行(NBGr.AT)对STOXX 600指数的拖累最大，该指数急跌逾21%。
英国富时100指数.FTSE下跌0.14%，收报6,126.68点。德国DAX指数.GDAXI挫0.76%，报10,592.49点。法国CAC指数.FCHI回落0.95%，报4,637.45点。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
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路透华盛顿1月19日 - 花旗集团(Citigroup)周四成为有史以来第一家遭到民事“幌骗(spoofing)指控”的银行，商品期货交易委员会(CFTC)称，花旗集团的一家子公司抱着取消订单的意图在美国公债期货市场下单。
路透伦敦1月19日 - 根据道富银行 周四公布的“英国脱欧表”(Brexometer)，未来六个月逾60%机构投资者将维持英国资产仓位不变。