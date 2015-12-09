欧股跌至逾一个月最低 希腊股市触及2012年以来最低

路透伦敦12月9日 - 欧洲股市周三走低，触及逾一个月最低，受累于制药股拜尔(BAYGn.DE)走低，以及矿业股英美资源(AAL.L)承压。

拜尔(BAYGn.DE)急跌2.1%，因欧洲和美国药品安全机构对是否血凝测试设备问题影响了该公司抗血凝药品Xarelto的试验。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收跌0.5%，报1,430.60点，为10月底以来最低。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E回落0.6%。

英美资源(AAL.L)稍早触及纪录新低后削减跌幅，日内下跌1.2%，连跌第七日，因多家券商下调该股目标价，之前该公司决定暂停股息发放和业务重组。

希腊股市盘中触及2012年以来最低，银行股跌幅最大，之前该国政府延长了银行股的卖空禁令。雅典证交所指数.ATG收跌3.8%。

希腊国家银行(NBGr.AT)对STOXX 600指数的拖累最大，该指数急跌逾21%。

英国富时100指数.FTSE下跌0.14%，收报6,126.68点。德国DAX指数.GDAXI挫0.76%，报10,592.49点。法国CAC指数.FCHI回落0.95%，报4,637.45点。(完)