欧股小涨 静待美联储利率决定

路透伦敦/米兰12月16日 - 欧洲股市周三小涨，投资者静待美国联邦储备委员会(FED/美联储)重要的议息会议的结果，以获取市场短期走向的线索。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收涨0.29%，报1,415.72点，昨日跟随油价反弹，该指数急升2.9%。

希腊股市.ATG大涨3%，跑赢欧洲其他股市，之前希腊议会批准了一项包含国际金主要求的改革举措的议案。

不过，在美联储政策会议结束前，很多投资者仍然保持谨慎。市场普遍预期美联储将宣布近10年来首次升息。

尽管预计联储只会升息25个基点，但这意味着联储开始着手结束扩张性货币政策。

“昨日大涨后，投资者离场观望，静待美联储今日稍后的政策决定。无论结果如何，我认为，拜欧洲央行的宽松货币政策所赐，未来6-12个月间欧洲股市的大环境仍然有利，”BayernLB的高级股市分析师Christoph Gmeinwieser表示。

“我们认为，美联储升息并不会导致欧股走势出现长期向下逆转，但需要准备好迎接短期的市场震荡。”

在巴西有敞口的个股中，公用事业股Enel(ENEI.MI)、GasNatural(GAS.MC)和Iberdrola (IBE.MC)等跑输，下跌0.05-0.9%，之前惠誉下调巴西评级至垃圾级。

英国富时100指数.FTSE上扬0.72%，收报6,061.19点。德国DAX指数.GDAXI升0.18%，报10,469.26点。法国CAC指数.FCHI收高0.22%，报4,624.67点。(完)