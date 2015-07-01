欧股大涨 因报导称希腊准备接受修改后的债权人条件

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透伦敦7月1日 - 欧洲股市周三扩大升势，此前一报导称希腊准备接受国际债权人提出的多数条件，以达成债务协议。
金融时报援引希腊总理齐普拉斯给欧盟执委会、国际货币基金组织(IMF)和欧洲央行领导人的信称，只要做一些小的修改，希腊本周末就会接受债权人提出的所有条件。
不过是否能达成协议仍高度不确定。德国表示，在希腊要举行公投前不会进行磋商。欧元集团主席迪塞尔布洛姆称，在希腊总理公开讲话称希腊被“敲诈”后，谈判“没有什么机会”取得进展。
欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E收高2.1%，昨日大跌1.3%，周一重挫逾4%。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高1.57%，报1,533.80点。
英国富时FTSE 100指数.FTSE收高1.34%，报6,608.59点；德国DAX指数.GDAXI大涨2.15%，报11,180.50点；法国CAC指数.FCHI大涨1.94%，收报4,883.19点。
中国周二签署一笔具有划时代意义的订单，将从空中客车(Airbus,空中巴士)(AIR.PA)采购数十架宽体飞机，协议价值达到上百亿美元。空客大涨3.7%。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。