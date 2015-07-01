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国际财经 | 2015年 7月 2日 星期四 07:04 BJT

欧股大涨 因报导称希腊准备接受修改后的债权人条件

路透伦敦7月1日 - 欧洲股市周三扩大升势，此前一报导称希腊准备接受国际债权人提出的多数条件，以达成债务协议。

金融时报援引希腊总理齐普拉斯给欧盟执委会、国际货币基金组织(IMF)和欧洲央行领导人的信称，只要做一些小的修改，希腊本周末就会接受债权人提出的所有条件。

不过是否能达成协议仍高度不确定。德国表示，在希腊要举行公投前不会进行磋商。欧元集团主席迪塞尔布洛姆称，在希腊总理公开讲话称希腊被“敲诈”后，谈判“没有什么机会”取得进展。

欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E收高2.1%，昨日大跌1.3%，周一重挫逾4%。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高1.57%，报1,533.80点。

英国富时FTSE 100指数.FTSE收高1.34%，报6,608.59点；德国DAX指数.GDAXI大涨2.15%，报11,180.50点；法国CAC指数.FCHI大涨1.94%，收报4,883.19点。

中国周二签署一笔具有划时代意义的订单，将从空中客车(Airbus,空中巴士)(AIR.PA)采购数十架宽体飞机，协议价值达到上百亿美元。空客大涨3.7%。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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