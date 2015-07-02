欧股因伊莱克斯暴跌 希腊忧虑和欧元反弹而收低

路透伦敦7月2日 - 欧洲股市周四下挫，因担忧希腊债务危机，且欧元反弹令欧洲出口企业受压，它们的业务原本因欧元走低而得益。

瑞典伊莱克斯(ELUXb.ST)股价暴跌约10%，此前美国司法部提起诉讼旨在阻止伊莱克斯收购通用电气的家电业务，指交易有损竞争和消费者。伊莱克斯拥有家电品牌Frigidaire、Kenmore和Tappan。

不过，德国公用事业股逆市走高，此前德国取消对煤电厂征税的计划。RWE (RWEG.DE)猛涨5%，同业E.ON (EONGn.DE)上涨1.5%。

大型油股BP (BP.L)也上涨4.4%，此前BP和美国政府及五个州份就2010年墨西哥湾漏油诉讼达成和解。

STOXX Europe 600公用事业指数.SX6P攀升1.2%，表现好于较广泛的泛欧洲STOXX 600指数，后者下滑0.4%。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收跌0.4%，报1,527.86点。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E收低0.9%。

交易商表示，希腊存在不确定性，意味投资者不愿意买入欧股。希腊周日将举行公投，其结果将可能决定希腊是否留在欧元区。

欧元反弹也拖累欧股表现。欧元兑美元上涨，此前美国公布的就业数据弱于预期。

英国富时FTSE 100指数.FTSE收高0.33%，报6,630.47点；德国DAX指数.GDAXI收低0.73%，报11,099.35点；法国CAC指数.FCHI下跌0.98%，收报4,835.56点。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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