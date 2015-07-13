欧洲股市受希腊达成债务协议带动大涨 银行股劲升领军

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透伦敦7月13日 - 欧洲股市周一大涨，此前欧元区领导人经过在紧急峰会上的彻夜谈判，周一与希腊达成协议，将磋商第三轮救助方案以使该国留在欧元区。
欧元区领导人同意磋商一项规模达860亿欧元的救助方案，但要求希腊同意接受严格的监督。
希腊股市.ATG自6月26日以来一直休市，但希腊在美国上市的股票受该消息带动上涨。
尽管市场受到鼓舞，但部分分析师仍建议要保持谨慎。因该协议必须由希腊、德国等国家的议会通过。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3大幅收高1.88%，报1,572.05点。
欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E劲升1.8%，触及两周高位、自上周二收盘后，该指数大涨约9%。
德国DAX指数.GDAXI收高1.49%，报11,484.38点。英国富时FTSE 100指数.FTSE收高0.97%，报6,737.95点；法国CAC指数.FCHI大涨1.94%，收报4,998.10点。
欧元区银行股指数.SX7E升2.1%，受助于法国兴业银行(SOGN.PA)、法国农业信贷(CAGR.PA)和意大利裕信银行(UniCredit)(CRDI.MI)攀升1.6-3%不等。
欧元区股市波动性指数.V2TX下挫4.6%，至两周低位。(完)
(编译 李军；审校 母红)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。