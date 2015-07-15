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国际财经 | 2015年 7月 16日 星期四 07:08 BJT

欧股升至近三周高位 聚焦希腊议会对撙节措施的投票结果

路透伦敦7月15日 - 欧洲股市周三升至近三周高位，荷兰晶片设备生产商ASML(ASML.AS)领涨，投资人在等待希腊议会就救助方案的关键投票。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.39%，报1,586.50点，触及6月26日来最高。

意大利FTSE MIB指数.FTMIB升1.3%，西班牙IBEX指数.IBEX升0.7%，在希腊议会投票前，欧元区二线公债收益率下滑。

在勉强答应了新救助协议的苛刻条件后，希腊总理齐普拉斯目前必须应对其左翼激进联盟党(Syriza)对撙节措施的反对，以求改革和减支措施能在议会通过。

投资人不愿大举押注，尽管部分分析师表示，来自反对党的支持可能意味着希腊议会能通过协议。

ASML预计今年营收增长大于预期后，股价大涨4.3%，领跑FTSEurofirst 300指数成份股。

德国DAX指数.GDAXI收高0.2%，报11,539.66点。英国富时FTSE 100指数.FTSE收平，报6,753.75点；法国CAC指数.FCHI涨0.29%，收报5,047.24点。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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