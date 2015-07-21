欧股收低 诺华制药公布业绩后制药股领跌

路透伦敦7月21日 - 欧洲股市周二从昨日触及的六周高位回落，在诺华制药NOVN.VX公布了低于分析师预期的季度业绩后，制药股领跌。

欧股尾盘延续跌势，因国际商业机器(IBM)公司(IBM)等美国企业业绩不佳，拖累美股承压，且欧元走强殃及欧洲出口商。

STOXX Europe 600健保股指数.SXDP以1.5%领跌。诺华制药下挫2.1%，此前该公司公布第二季其眼保业务表现疲弱。

尽管欧元周二上扬，但诺华制药认为其上季业绩受到美元强劲的冲击。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收挫1.1%，报1,596.34点，昨日触及六周高位。

金价周二在五年低点略上方持稳，贵金属矿商Fresnillo(FRES.L)大涨3.7%，在FTSEurofirst 300指数成份股中领涨。

德国DAX指数.GDAXI收低1.12%，报11,604.80点。英国富时FTSE 100指数.FTSE收低0.29%，报6,769.07点；法国CAC指数.FCHI下滑0.7%，收报5,106.57点。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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