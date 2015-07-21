欧股收低 诺华制药公布业绩后制药股领跌

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透伦敦7月21日 - 欧洲股市周二从昨日触及的六周高位回落，在诺华制药NOVN.VX公布了低于分析师预期的季度业绩后，制药股领跌。
欧股尾盘延续跌势，因国际商业机器(IBM)公司(IBM)等美国企业业绩不佳，拖累美股承压，且欧元走强殃及欧洲出口商。
STOXX Europe 600健保股指数.SXDP以1.5%领跌。诺华制药下挫2.1%，此前该公司公布第二季其眼保业务表现疲弱。
尽管欧元周二上扬，但诺华制药认为其上季业绩受到美元强劲的冲击。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收挫1.1%，报1,596.34点，昨日触及六周高位。
金价周二在五年低点略上方持稳，贵金属矿商Fresnillo(FRES.L)大涨3.7%，在FTSEurofirst 300指数成份股中领涨。
德国DAX指数.GDAXI收低1.12%，报11,604.80点。英国富时FTSE 100指数.FTSE收低0.29%，报6,769.07点；法国CAC指数.FCHI下滑0.7%，收报5,106.57点。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。