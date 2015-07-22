欧股收低 苹果营收预估逊于预期连累欧洲科技股下挫

路透伦敦7月22日 - 欧洲股市周三下滑，在苹果(AAPL.O)发布的营收预估逊于预期，连累欧洲科技股领跌。欧洲和美国企业公布季报进入高峰时期。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收挫0.6%，报1,586.46点，昨日大跌1.1%。

STOXX欧洲600科技股指数.SX8P大跌1.7%，晶片设计商ARM Holdings ARM.L以6.6%领跌，此前该公司大客户苹果公布的财测不及预期，尽管其第二季盈利增长32%。

同苹果也有业务往来的德国晶片生产商Dialog Semiconductor (DLGS.DE)大跌5.2%。

矿业股和自然资源股也受重创，下挫3.3%，英美资源集团(AAL.L)触及2002年来最低，因金属价格疲弱，中国需求堪忧及企业表现令人失望，殃及投资人人气。

德国DAX指数.GDAXI收低0.72%，报11,520.67点。英国富时FTSE 100指数.FTSE收低1.5%，报6,667.34点；法国CAC指数.FCHI下滑0.47%，收报5,082.57点。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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