欧洲股市基本持平 盘中因美国数据令人失望而下跌

路透伦敦8月17日 - 欧洲股市周一基本持平，在纽约联邦储备银行公布8月制造业指数降至2009年以来最低后下跌，德股受到的冲击最大。

法股和意大利股市表现相对较好，法国工业集团Alstom(ALSO.PA)表现出色，因臆测欧盟将批准通用电气并购Alstom旗下的电力业务。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.25%。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E收升0.2%。

在1407 GMT，德股DAX指数下挫0.8%，触及逾一个月最低水准。德股收跌0.41%，报10,940.33点

Alstom跳涨7.2%，此前两名熟识事件的消息人士向路透表示，预料欧盟将批准通用电气(GE.N)提出的以124亿欧元收购Alstom电力业务的提议。

服装零售商Hennes & Mauritz (HMb.ST)上涨1.95%，此前公司公布销售上升。

美国纽约联储周一发布调查显示，纽约联邦储备银行8月制造业指数降至2009年以来最低，因新订单和出货急剧下滑，不过未来景气状况指数改善。纽约联储8月纽约州制造业指数从7月的正3.86降至负14.92，为2009年4月以来最低水准。

法股CAC指数.FCHI收高0.57%，报4,984.83点，英股富时100指数.FTSE下跌0.01%，报6,550.30点。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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