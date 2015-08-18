欧洲股市涨跌互见 欧洲企业季报良好抵销中国忧虑带来的压力

路透伦敦8月18日 - 欧洲股市周二涨跌互见，因企业季报良好，抵消中国成长忧虑拖累亚洲市场走疲和商品价格下跌带来的影响。

大部份欧洲主要股指下挫。法国、德国和意大利股市下跌0.1-0.3%不等。

英国富时100指数表现落后，下跌0.4%，因英镑上涨。外汇变动扭曲了泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3的计算，尽管指标欧洲国家股指下跌，但FTSEurofirst 300指数收高0.2%，至1,535.46点。

交易商表示，欧洲市场成交量仅为90日均值的63.5%。美国周一公布的经济数据意外疲弱也打压欧股人气。

中国股市周二大跌，重燃对中国政府可能打算让人民币进一步贬值的担忧。

在中国有巨大敞口的斯沃琪(Swatch)UHR.VX和RichemontCFR.VX分别挫跌1.8%和1%。原油和金属价格下跌，也拖累能源和矿业股下滑。

Wirecard (WDIG.DE)和丹麦银行Jyske Bank (JYSK.CO)等欧洲企业表现出色，分别劲涨8.1%和4.6%，此前两家公司公布季报。

瑞士莲生产商Lindt & Spruengli (LISN.S)获利好于预期，带动股价触及纪录高位。

德国能源公司RWE (RWEG.DE)大跌3.3%，股价触及纪录低位，此前法国兴业银行、苏格兰皇家银行和Berenberg下调对该股的评级。

英股富时100指数.FTSE下跌0.37%，报6,526.29点。法股CAC指数.FCHI收低0.27%，报4,971.25点，德股DAX指数.GDAXI收跌0.22%，报10,915.92点。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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