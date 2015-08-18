欧洲股市涨跌互见 欧洲企业季报良好抵销中国忧虑带来的压力

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透伦敦8月18日 - 欧洲股市周二涨跌互见，因企业季报良好，抵消中国成长忧虑拖累亚洲市场走疲和商品价格下跌带来的影响。
大部份欧洲主要股指下挫。法国、德国和意大利股市下跌0.1-0.3%不等。
英国富时100指数表现落后，下跌0.4%，因英镑上涨。外汇变动扭曲了泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3的计算，尽管指标欧洲国家股指下跌，但FTSEurofirst 300指数收高0.2%，至1,535.46点。
交易商表示，欧洲市场成交量仅为90日均值的63.5%。美国周一公布的经济数据意外疲弱也打压欧股人气。
中国股市周二大跌，重燃对中国政府可能打算让人民币进一步贬值的担忧。
在中国有巨大敞口的斯沃琪(Swatch)UHR.VX和RichemontCFR.VX分别挫跌1.8%和1%。原油和金属价格下跌，也拖累能源和矿业股下滑。
Wirecard (WDIG.DE)和丹麦银行Jyske Bank (JYSK.CO)等欧洲企业表现出色，分别劲涨8.1%和4.6%，此前两家公司公布季报。
瑞士莲生产商Lindt & Spruengli (LISN.S)获利好于预期，带动股价触及纪录高位。
德国能源公司RWE (RWEG.DE)大跌3.3%，股价触及纪录低位，此前法国兴业银行、苏格兰皇家银行和Berenberg下调对该股的评级。
英股富时100指数.FTSE下跌0.37%，报6,526.29点。法股CAC指数.FCHI收低0.27%，报4,971.25点，德股DAX指数.GDAXI收跌0.22%，报10,915.92点。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。