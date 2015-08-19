欧股延续跌势 因美国通胀数据提振美国升息预期

路透伦敦8月19日 - 欧洲股市周三下跌，延续近期跌势，因美国通胀数据支撑对美联储不久将升息的预期，而嘉士伯(CARLb.CO)下调财测后股价下滑。

德国议会通过支持希腊第三轮救助计划的消息对欧洲股市无甚帮助，投资者焦点仍是担心全球经济将进一步放缓，目前中国在应对出口下降和股市大跌的问题。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低1.8%。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E下挫1.9%。

嘉士伯在FTSEurofirst 300指数成份股中跌幅居前，公司下调盈利预估后，股价暴跌9.2%，创四年来最大单日跌幅。

嘉能可(GLEN.L)盈利下降，因金属和原油价格下滑，公司称明年资本支出预料将低于今年的水准，这些消息令公司股价跌至纪录低位。

中国股市沪综指周三反弹收升1.2%。今日沪综指先抑后扬，早盘一度大跌5%，午盘在国企板块获整体拉抬下扭转跌势，终盘收红。

美国7月消费者物价指数(CPI)仅小幅上升，但住房成本大幅增长，暗示通胀可能正在企稳，支持对美联储在今年升息的预期。

英股富时100指数.FTSE下跌1.88%，报6,403.45点。法股CAC指数.FCHI收低1.75%，报4,884.10点，德股DAX指数.GDAXI收跌2.14%，报10,682.15点。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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