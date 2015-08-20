欧洲股市大幅走低 因忧虑全球成长放缓和希腊将提前举行大选

路透伦敦8月20日 - 欧洲股市周四续跌，德国和英国指标股指触及七个月低位，因对全球成长放缓的忧虑深入人心。

希腊股市.ATG重挫3.5%，因该国可能将于9月20日提前举行大选。

预计希腊总理齐普拉斯将寻求举行提前大选，以平息他所属左翼激进联盟党内部的反对声浪，并为救助计划赢得支持。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收跌1.9%，报1,477.35点。8月跌幅已追平6月录得的两年来最大月跌幅。

部分欧洲企业公布了不俗的业报，但德意志银行的董事总经理Nick Lawson在给客户的报告中写道，欧洲企业的收益预期‘可能过高’，而其他分析师则指出应关注中国忧虑带来的负面压力。

花旗集团将明年全球成长预期从3.3%下调至3.1%，称因欧元区和中国等其他国家的成长预期被大幅下修。

德国DAX指数.GDAXI急跌2.3%，欧元区蓝筹股Euro STOXX 50指数.STOXX50E重挫2.2%。

DAX指数较4月触及的纪录高位12,390.75点低约16%，且处于1月以来最低水平。

另外，对中国成长的忧虑今日拖累主要油股走低，STOXX Europe 600油气股指数.SXEP下跌1.3%。

英股富时100指数.FTSE下跌0.56%，报6,367.89点。法股CAC指数.FCHI收低2.06%，报4,783.55点，德股DAX指数.GDAXI重挫2.34%，收报10,432.19点。(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)

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