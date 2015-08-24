欧洲股市急跌5.4%市值蒸发近4,500亿欧元 受累于中国股市大跌

路透伦敦8月24日 - 欧洲股市周一急跌，市值蒸发数千亿欧元，一指标股指触及七个月低位，受累于中国股市重挫。

德国.GDAXI和法国.FCHI股市分别急跌4.7%和5.4%。希腊股市崩跌10.5%。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收盘重挫5.4%，总市值蒸发约4,500亿欧元(5,214.2亿美元)，触及2008年11月以来最低收位。

该指数盘中一度大跌7.8%，为2008年10月以来最大盘中跌幅，当时雷曼兄弟刚刚倒闭。今日收盘时脱离上述低位，但本月仍可能录得2002年以来最大月跌幅。本月迄今，该指数已累积损失市值逾1万亿欧元。

中国股市周一急挫逾8%，录得2007年全球金融危机最严重时期以来最大单日跌幅，因在上周股市重挫11%后，中国政府并未如市场预期的那样在周末出台任何救市政策。

“我们削减了在新兴市场股市的敞口，和汽车制造商等欧洲出口商的敞口。我们认为，目前市场上出现了恐慌性抛售，我们认为市场可能进一步走低，”瑞士的银行Reyl的首席策略师Francois Savary表示。

主要由矿业股组成的STOXX Europe 600基本资源类股指数.SXPP骤降9.3%，能源股.SXEP大幅回落8.1%。中国是全球最大的金属和石油消费国之一。

银行股.SX7P和资产管理类股.SXFP也走低。Euro STOXX波动性指数.V2TX攀升至2011年底以来最高。

部分投资者和策略师表示，抛售可能过度。

英股富时100指数.FTSE重挫4.67%，报5,898.87点；德国DAX指数.GDAXI急挫4.7%，收报9,648.43点；法股CAC指数.FCHI暴跌5.35%，报4,383.46点，(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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