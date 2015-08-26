欧洲股市收挫近2% 孟山都放弃收购先正达令后者股价暴跌

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透伦敦8月26日 - 欧洲股市周三收挫近2%，盘中走势反复，孟山都(Monsanto)放弃收购瑞士先正达(Syngenta AG)SYNN.VX后，先正达股价尾盘暴跌。
股市仍对中国经济成长忧虑高度敏感，但指标股指收盘高于日低，因美股盘初上扬，且投资人寄望欧洲央行祭出新的货币刺激措施。
先正达暴跌18.2%，此前孟山都宣布放弃收购该公司。
先正达在FTSEurofirst 300指数成份股中跌幅最大，并拖累STOXX 600化工股指数.SXDP大跌3.4%。
基础资源类股.SXPP收低2.6%，因铜价挫近3%。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低1.9%，报1,380.88点，盘中一度大跌2.8%，但之后受美股开盘强劲提振。
一欧洲央行官员表示，商品价格下挫令通胀有可能达不到央行的目标，并称央行准备在必要时采取行动，这对股市也有支撑。
德国DAX指数.GDAXI收低1.29%，收报9,997.43点，较4月触及的纪录高位回落了约20%。
英股富时100指数.FTSE跌1.68%，收报5,979.20点；法股CAC指数.FCHI收低1.4%，报4,501.05点。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。