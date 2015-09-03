欧股小幅收高 中国干预措施扶助安抚市场不安情绪

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透伦敦9月2日 - 欧洲股市周三上涨，从中国证金公司获得券商支持及进一步收紧股指期货监管的行动中获得支撑，且投资人冀望主要央行会追加宽松货币政策。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.2%，报1,395.70点，盘中稍早低见1,383.54点。
德股DAX指数.GDAXI收高0.32%，报10,048.05点，英股富时100指数.FTSE收高0.41%，报6,083.31点，法股CAC指数.FCHI上涨0.3%，报4,554.92点。
“我们预计后市还会有一些波动，但预计近期跌势是一个修正走势，而不是熊市的开始，”BNP Paribas Fortis Global Markets研究部主管Philippe Gijsels表示。
“一些央行可能采取的行动也会支撑市场，包括中国进一步刺激经济，欧洲央行延长购债计划以及美联储推迟升息等。”
分析师表示，美国民间就业数据促使一些投资人相信美联储可能在本月不会开始升息周期。美国民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，8月民间就业人数增加19万人，逊于分析师预期的20.1万人。
美国官方非农就业报告将在周五出炉，这是美联储9月16-17日来最后一份月度就业报告。
中国证券报报导，中国证券金融股份有限公司再度从券商获得资金支持，多家券商发布公告称，参与或继续出资划归证金公司。据不完全统计，目前新增资金超过300亿元人民币。
中国金融期货交易所周三晚间公告，自下周一(7日)起，将沪深300、上证50和中证500股指期货各合约非套期保值持仓交易保证金标准，由目前的30%提高至40%；上述合约套期保值持仓保证金标准，也由10%提高至20%。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。