欧股受SABMiller并购消息提振上涨 聚焦美联储会议

路透米兰9月16日 - 欧洲股市周三连续第二日收高，百威英博(ABI.BR)计划向SABMillerSAB.L提出并购提议的消息带动两家公司股价急升，而在美国联邦储备委员会(FED/美联储)周四公布利率决定前，投资人保持谨慎态度。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收涨1.57%，报1,427.55点。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E上涨1.65%。

全球第二大啤酒生产商SABMiller SAB.L暴涨20%至六个月高位，此前公司称全球最大啤酒生产商百威英博打算向其提出并购提议，若两家合并，将组成啤酒业巨无霸。百威英博股价大涨6.4%。

拥有卡地亚的Richemont CFR.VX劲涨6.6%，此前公司公布销售增长好于预期，受助于中国游客支出增长。其他奢侈品类股也上扬，持有服装零售商Zara的Inditex (ITX.MC)公布销售增长后，股价大涨5.9%。

欧洲股市收涨，和美股上涨的走势一致，后者由能源股领升。短期美国公债收益率保持在近四年半高位，因投资者为美国可能升息作准备。

美联储周三召开政策会议，周四将公布政策决定。

德股DAX指数.GDAXI收升0.38%，报10,227.21点。英股富时100指数.FTSE收涨1.49%，报6,229.21点，法股CAC指数.FCHI上涨1.67%，报4,645.84点。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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