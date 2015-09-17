欧洲股市在美联储宣布利率决定前持稳

路透米兰9月17日 - 欧洲股市周四收盘变动不大，许多投资人不愿大举押注，因静待美国联邦储备委员会(FED/美联储)稍晚将发布的利率决定，是否会自2006年来首次升息。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低0.20%，欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E收高0.12%。

尽管在美联储政策决定前市场气氛谨慎，但购并交易再度浮现，因企业有大量现金且预期收购成本不会更低了。

法国电信集团Altice (ATCA.AS)以177亿美元现金及股票收购Cablevision CVC.N及其债务。Altice收高0.68%，开盘一度暴涨13%。

Ifigest的基金经理人Roberto Lottici表示，“全球经济成长艰难之际，美联储所能做的最好的就是维持利率不变，但为未来几个月明确设定升息路径。”

美国利率期货显示周四升息的机率在25%。美联储将在1800GMT宣布货币政策会议结果，之后美联储主席叶伦将举行记者会。

德股DAX指数.GDAXI微升0.02%，报10,229.58点。英股富时100指数.FTSE收低0.68%，报6,186.99点，法股CAC指数.FCHI上涨0.2%，报4,655.14点。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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