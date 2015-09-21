欧股收高约1% 但大众汽车暴跌达22.8%限制了德股升幅

路透9月21日 - 欧洲股市周一收高，受医保、银行和化工股走强带动，但德国大众汽车(福斯汽车/Volkswagen)(VOWG_p.DE)暴跌，拖累了德国市场。

大众汽车暴跌达22.8%，创历来最大单日跌幅，因之前美国当局指控该公司造假排放数据，这意味着该公司可能面临最高180亿美元的罚款。德国表示将调查该公司在欧洲的数据是否也存在造假。

美国国家环境保护局(EPA)上周五表示，大众汽车被控为核心大众品牌和奥迪品牌柴油汽车设计软件，用于在测量有害气体排放时欺骗主管机关。

大众汽车暴跌拖累其他汽车股，宝马(BMWG.DE)和戴姆勒(DAIGn.DE)跌超过1%，德股DAX指数.GDAXI仅升0.33%，报9,948.51点，表现逊于其他欧元区股市。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.99%，欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E收高0.87%。

交易商表示，欧股已经从上周美联储对全球经济悲观评论引发的跌势中反弹，但潜在趋势仍不明朗。

希腊左翼领导人齐普拉斯在周日的选举中意外取得决定性胜利，重新巩固了自己的权力，并且获得明确授权引领希腊经济复苏。[nL4S11Q0HU]希腊股市.ATG收低0.58%。

英股富时100指数.FTSE收高0.08%，报6,108.71点，法股CAC指数.FCHI大涨1.09%，报4,585.50点。(完)