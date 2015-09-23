欧股收盘基本持平 汽车和旅游股上扬

路透米兰9月23日 - 欧洲股市周三收盘基本持平，整日交投震荡，大众汽车(VOWG_p.DE)带领汽车股反弹，而旅游股上涨抵消了银行股回落造成的拖累。

大众汽车(VOWG_p.DE)攀升5.19%。该股市值在过去两个交易日蒸发了约三分之一，之前该公司陷入柴油车排放丑闻，德意志银行称之为“投资者的噩梦”，公司执行长文德恩引咎辞职。

美国当局指控大众汽车在柴油车尾气排放检测中作假。

交易商称，大众和其他汽车股上扬是因空头回补所致。他们对买入该股持谨慎态度。大众盘初急跌近10%，后反弹，上涨近9%。

一位交易员称，传言菲亚特克莱斯勒(FCHA.MI)可能收购大众也扶助提振该股。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收盘微升0.07%，报1,366.18点，受美股回落拖累抹去稍早涨幅。

部分投资者利用近期股市下跌的机会逢低吸纳部分有投资价值的股票。德国DAX指数.GDAXI今日上扬0.44%，收报9,612.62点。西班牙IBEX.IBEX指数下跌0.79%。

“欧股部分反弹，但成交清淡，美联储上周传递不明确信息后，市场仍被谨慎情绪所笼罩，”意大利Consultinvest的基金经理Enrico Vaccari表示，“欧洲市场的价值目前低于美国市场，从中期来看，这样的情况会促使投资者买入。”

旅游休闲股.SXTP上扬1%，为涨幅最大的板块。

欧洲油气股指数.SXEP升0.71%，缩减稍早的涨幅，因上周美国汽油库存猛增，引发对秋季燃油供应充裕的担忧，拖累油价转升为跌。

银行股.SXKP下跌0.89%，为表现最差的板块。

英股富时100指数.FTSE收高1.62%，报6,032.24点，法股CAC指数.FCHI小涨0.1%，收报4,432.38点。(完)