欧股获利了结令涨势暂竭 但德国公用事业股上涨

路透米兰10月12日 - 欧洲股市周一小跌，在上周触及一个月高位后回落，由民用航天股领跌，但德国公用事业股大涨，因对其关闭核电厂支出的忧虑缓解。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3微幅收低0.17%，欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E小跌0.09%。这两个指数在本月迄今上扬逾4%。

交易商表示，欧股上周攀升后有一些获利了结，并不令人意外，且日本和美国市场今日因假休市。

“市场在上周上涨后盘整，且因为今日是美国和日本假期，”ActivTrades首席市场分析师Carlo Alberto De Casa说。

他表示，投资者将聚焦在将公布的中国贸易数据，但主要关注本周稍后公布的美国经济数据，以寻找美联储何时升息的线索。近几周市场焦点是美联储可能在何时升息。

德国公用事业股E.ON (EONGn.DE) 和RWE (RWEG.DE)盘中分别上涨最多12%和15%，录得其七年来最大单日涨幅，此前德国政府表示，两家公司已为关闭其核电厂作出充份拨备。

包括德意志银行、瑞信、法国兴业等多家券商因此上调对这两家公司的评级或目标价。

但E.ON (EONGn.DE) 和RWE (RWEG.DE)缩减涨幅，分别收涨4.9%和9.3%，因一些分析师仍保持谨慎态度。

飞机引擎制造商罗尔斯-罗伊斯(RR.L)下挫3.9%，Safran (SAF.PA)劲跌5.1%，受累于周末媒体报导，一欧洲监管机构对飞机维修市场展开调查。两家公司周一证实，收到欧洲委员会就航空设备维修合约向公司发出的查询，公司正回覆有关查询。

菲亚特克莱斯勒(FCHA.MI)上涨0.9%，至八周高位，此前披露奢侈跑车分支法拉利的首次公开招股(IPO)的目标区间，对法拉车估值接近100亿欧元。

英股富时100指数.FTSE收低0.7%，报6,371.18点，法国CAC 40指数.FCHI下跌0.27%，收报4,688.70点，德国DAX指数.GDAXI上扬0.23%，收报10,119.83点。(完)