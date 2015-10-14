欧股下跌 受中国数据和美国企业业绩拖累

路透米兰10月14日 - 欧洲股市周三连续第三个交易日下跌，因美国企业业绩令人失望，且担心中国通缩压力。科技集团ASML和建筑商Skanska在发布疲弱的企业消息后下跌。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3下跌0.8%，欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E回落0.9%。一些投资者在上周的反弹后获利离场。

欧洲股市从4月的峰值回落，部分因为中国经济增长有放缓迹象，中国是世界第二大经济体，是汽车商和奢侈品集团等欧洲公司的主要海外市场。

数据显示，中国9月消费者物价指数跌幅大于预期，生产者物价指数连续第43个月下跌。

“中国的数据打压市场信心，另外美国的摩根大通业绩报告令人失望，但不应该忘记我们刚刚经历了今年股市表现最好的一周，一些获利了结是正常的。”Cassa Lombarda研究部负责人Marco Vailati称。

美国零售巨头沃尔玛(WMT.N)发布疲弱的预估，令这家全球最大零售商的股价暴跌近10%，也给股市带来冲击。

在欧洲股市，ASML(ASML.AS)股价下跌4.4%，此前这家向全球半导体制造商供货的公司发布业绩，略低于分析师预期，因新订单少于预期。

总部在瑞典的建筑商Skanska (SKAb.ST)跌逾8.9%，是自2011年8月来的最大单日跌幅，此前公司称，减计将影响公司第三季盈利。

英股富时100指数.FTSE收低1.15%，报6,269.61点，法国CAC 40指数.FCHI下跌0.74%，收报4,609.03点，德国DAX指数.GDAXI回落1.17%，收报9,915.85点。

葡萄牙蓝筹PSI指数.PSI20升0.2%，跑赢欧洲其他股票市场，没有理会葡萄牙大选结束10天后政党仍不能就组建政府达成一致。(完)