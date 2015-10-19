欧股小幅收高 受制药股和德意志银行上涨支撑

达沃斯论坛：英国警告欧盟称若不能达成贸易协议 也会设法维持竞争力
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
路透伦敦10月19日 - 欧洲股市周一小幅收高，受德意志银行和制药股升势提振，但中国公布的经济数据疲弱，拖累商品股。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收涨0.2%，报1,438.49点。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E也升0.2%。
德股DAX指数.GDAXI收高0.59%，报10,164.31点，受助于德意志银行大涨3.7%。德意志银行(DBKGn.DE)新任执行长克莱恩(John Cryan)推动最“根本的”的整顿，该行正重整旗下业务，将投资银行一分为二，并与一些一流银行家分道扬镳。[nL3S12I0P2]
Novo Nordisk(NOVOb.CO)和Shire(SHP.L)等制药股升势也带动欧股，获券商上调评级后，Novo Nordisk上扬2.5%。
尽管欧股今日收高，但收盘水准低于日高，因商品股下滑，而摩根士丹利(MS.N)业绩疲弱对市场也有影响。
摩根士丹利公布的第三季获利不及预期，打压美股。
中国三季度国内生产总值（GDP）同比增速一如市场预期跌破7%，创下六年半以来最低值 ，9月投资快速下滑，工业低位徘徊，唯有消费成为中流砥柱。
一些分析师表示，中国的数据可能给政府带来压力，需要进一步降息并采取其他措施刺激经济活动。
英股富时100指数.FTSE收低0.4%，报6,352.33点，法国CAC 40指数.FCHI微升0.03%，收报4,704.07点。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
路透华盛顿1月19日 - 花旗集团(Citigroup)周四成为有史以来第一家遭到民事“幌骗(spoofing)指控”的银行，商品期货交易委员会(CFTC)称，花旗集团的一家子公司抱着取消订单的意图在美国公债期货市场下单。
路透伦敦1月19日 - 根据道富银行 周四公布的“英国脱欧表”(Brexometer)，未来六个月逾60%机构投资者将维持英国资产仓位不变。