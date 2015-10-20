欧股受能源股下跌拖累收低 但Actelion上调盈利预估后上涨

路透伦敦/米兰10月20日 - 欧洲股市周二在昨天触及五周高位后收低，因能源股扩大跌幅，但生物企业Actelion上调盈利预估后股价攀升。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低0.45%，欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E也跌0.5%。

交易商表示，在没有任何因素支持近期市场涨势的情况下，投资者获利了结。焦点依然在本周美国企业季报和欧洲央行会议。

BP (BP.L) 和道达尔(Total)(TOTF.PA)等大型油企下跌，因油价在下跌一周后持稳。

欧洲最大的生物企业Actelion ATLN.VX劲涨3.7%，此前公司上调其全年营收预估。

欧洲第二大软件集团思爱普(SAP)(SAPG.DE)小升0.5%，因公司称第四季可能实现超过全年财务目标。

意大利裕信银行(CRDI.MI)上涨2.75%，此前该行称可能出售其部分奥地利资产。

希腊绩优股指数.ATG 攀升1.2%，表现好于其他欧洲股市，受助于该国的银行股上涨，因路透周二报导，据直接了解情况的两位高级银行人士称，针对希腊四大主要银行的资本补充需求将低于200亿欧元(227亿美元)。

英股富时100指数.FTSE收低0.11%，报6,345.13点，法国CAC 40指数.FCHI下跌0.64%，收报4,673.81点。德股DAX指数.GDAXI收低0.16%，报10,147.68点。(完)