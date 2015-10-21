欧股基本持平 市场关注欧洲央行货币政策会议

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透米兰/伦敦10月21日 - 欧洲股市周三基本持平，在周四欧洲央行货币政策会议前，对年度收高及央行持续支持的预期帮助投资人摆脱了业绩面坏消息的影响。
欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E升0.5%。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3微跌0.02%，盘中一度下挫0.8%。
“明日欧洲央行开会，投资人不希望过分作空，”Peregrine & Black交易员Markus Huber称。
一意大利基金经理人表示，投资人在消化令人失望的业绩消息，对宽松的货币政策和中国经济回稳的信心会帮助市场今年收高。
英国晶片设计商ARM Holdings ARM.L公布第三季盈利增长27%，股价劲升6.5%，并推高科技股.SX8P大涨1.8%，为欧洲涨幅最大的板块。
瑞信CSGN.VX大跌3.6%，此前宣布两项增资计划，筹资总额略高于60亿瑞郎(62.8亿美元)，同时宣布一系列领导高层人事变动，以及其瑞士一般性银行的局部上市计划。稍早，瑞信公布第三季净利下滑24%，降幅超过预期。
英股富时100指数.FTSE微升0.05%，报6,348.42点，法国CAC 40指数.FCHI上扬0.46%，收报4,695.10点。德股DAX指数.GDAXI大涨0.89%，报10,238.10点。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。