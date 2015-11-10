欧洲股市从低位反弹 受欧元走弱提振

路透米兰/伦敦11月10日 - 欧洲股市周二转跌为升，盘中交投震荡，受助于欧元下跌，尽管商品股下跌和葡萄牙政治不确定使大盘承压。

英国电信集团沃达丰(VOD.L)劲涨近4%，此前公布第二季营收增长快于预期，帮助其上半年恢复获利增长。同时公司上调全年财测至接近预估区间的上档。

Experian(EXPN.L)劲涨7.5%，是升幅最大的FTSEurofirst 300指数成份股，此前公司公布上半年盈利好于预期。

汤森路透Starmine提供的数据显示，在已公布业绩的STOXX 600指数 成份股中，50%的盈利好于或符合预期。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.2%，报1,484.50点。欧元区绩优股指数.STOXX50E也同样上升0.2%。

股指走高，因欧元兑美元触及七个月低位，提振股市表现，特别是出口类股。

商品股走弱使大盘承压，商品股在周二跌幅居前。

STOXX 600基本资源指数.SXPP下跌0.5%，脱离日内低位，美元上涨和中国经济增长持续放缓，令铜价徘徊在六年低位。

葡萄牙PSI 20指数.PSI20下跌0.3%，但仍高于日内低位。本周该指数跌逾4%。周二左翼政党达成交易，将把议会中占少数议席的中右翼政府赶下台。

英国富时100指数.FTSE下跌0.32%，收报6,275.28点。法国CAC指数.FCHI小幅收涨0.02%，报4,912.16点。德国DAX指数.GDAXI收升0.16%，报10,832.52点。(完)