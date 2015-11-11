欧洲股市收涨 嘉士伯和汉高领涨

路透伦敦/米兰11月11日 - 欧洲股市周三收涨，因汉高等企业的业绩备受市场欢迎，另外嘉士伯新管理层制定的公司重组计划推动该股急升。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3上扬0.65%，报1,494.18点，昨日上涨0.2%。该指数本周累积下跌0.3%，因强劲的美国就业数据公布后，市场担心美国联邦储备委员会(FED/美联储)可能在12月升息。

目前欧洲股市接近三个月高位，部分市场人士表示，市场的利多人气足以抵御美联储升息的影响。

“如果美联储不是连续升息，市场有足够的胃纳消化升息的影响，”TJM Partners的交易部主管Manoj Ladwa说，“但展望未来，欧洲央行将继续保持宽松政策，这对股市是很大的支撑。”

丹麦啤酒生产商嘉士伯(CARLb.CO)跳涨多达9%，之前该公司表示，将计入14亿美元的减损支出并裁员。分析师对这些举措表示欢迎，称该公司的获利没有令人不安的意外。该股收盘急升6.2%。

德国消费品生产商汉高(HNKG_p.DE)跳涨6.7%，之前该公司公布的第三季获利增幅大于预期。

本业绩期到目前为止，欧洲企业的业绩喜忧参半。根据汤森路透数据，近五分之四的企业已公布业绩，其中有50%的公司业绩不及预期。

英国富时100指数.FTSE上扬0.35%，收报6,297.20点。法国CAC指数.FCHI收涨0.82%，报4,952.51点。德国DAX指数.GDAXI收升0.7%，报10,907.87点。(完)