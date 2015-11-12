欧股录得9月以来最大单日跌幅 因美股和商品价格回落

路透伦敦/米兰11月12日 - 欧洲主要股指周四录得六周来最大单日跌幅，受累于美国股市下跌、商品价格疲弱以及公司业绩不佳拖。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3下跌1.6%，收报1,470.05点，是自9月28日来的最大单日跌幅。

美国股市下跌，因之前发布的美国就业数据支撑美国联邦储备委员会(FED/美联储)将于12月升息的预期。

今日发布的欧洲公司业绩不及预期，英国发动机制造商劳斯莱斯(RR.L)再次发布盈警后，该股急跌19.6%，创15年来最大单日百分比跌幅。

商品类股在所有类股中领跌，基本资源公司指数.SXPP跌4.2%，能源公司指数.SXEP下跌3.1%。

美元走强和供应过剩的忧虑将铜价推至六年低位。石油输出国组织(OPEC)报告称，油市供应过剩状况将持续，这使得布兰特原油价格下跌。

“供应过剩，加上美元坚挺，商品价格将受压，”Standard Life全球市场策略师Chris Faulkner MacDonagh称。

劳斯莱斯下调其2016年盈利预期，是该公司在一年多一点的时间内第四次发布盈利预警，称原因为对现有飞机发动机零部件和服务需求大幅减少。

德国公用事业公司RWE(RWEG.DE)跌9.6%，此前公司警告称将勉强达到全年净盈利目标。荷兰保险公司Aegon(AEGN.AS)报告录得亏损，业绩未达预期，股价急跌11.1%。

第三季业绩期进入尾声，根据汤森路透数据，截至目前，STOXX Europe 600指数成份股中84%的企业已公布业绩，其中有51%的业绩达到或超过预期。在营收方面，只有47%的公司达到或超过预期。

英国富时100指数.FTSE下跌1.88%，收报6,178.68点。法国CAC指数.FCHI下跌1.94%，报4,856.65点。德国DAX指数.GDAXI跌1.15%，报10,782.63点。(完)