欧股基本持稳 巴黎恐袭令旅游休闲类股市值蒸发约23亿欧元

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透伦敦11月16日 - 欧洲股市周一基本持稳，能源股上涨为大盘提供支撑，扶助抵销周五巴黎恐袭后旅游股急跌带来的压力。
能源股跑赢大盘，法国加大空袭叙利亚境内伊斯兰国目标的力度，提振油价上涨的前景，从而推高能源股。
法国股市小幅下跌，今日是伊斯兰武装分子在巴黎发动多起自杀式炸弹和枪击事件，导致129人死亡后的第一个交易日。
受巴黎恐袭影响，STOXX 60旅游和休闲指数.SXTP的市值蒸发约23亿欧元(24.6亿美元)，因担心消费者信心下跌将导致该行业业务缩水。
法国酒店集团Accor (ACCP.PA)急跌4.7%，法航(AIRF.PA)劲跌5.7%，Eurotunnel (GETP.PA)和Aeroports de Paris (ADP.PA)下挫超过3.8%。
奢侈品类股也受压。Hermes (HRMS.PA)、LVMH (LVMH.PA)和Kering (PRTP.PA)股价下滑0.7-1.4%不等。这些公司的销售一大部份是来自到巴黎旅游的外国游客。
FTSEurofirst 300指数.FTEU3小涨0.2%，报1,460.76点，法国CAC 指数.FCHI小跌0.08%，报4,804.31点。
能源股.SXEP是升幅最大的板块之一，上扬1%。
英国富时100指数.FTSE上涨0.46%，收报6,146.38点。德国DAX指数.GDAXI小升0.05%，报10,713.23点。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。