欧洲股市下跌 Air Liquide因宣布收购协议下跌

路透伦敦11月18日 - 欧洲股市周三下跌，在前个交易日大幅上涨后回落，法国工业气体公司Air Liquide (AIRP.PA)因宣布一项金额巨大的收购下跌。

上周五巴黎恐袭后，法国警方今日突袭了巴黎近郊一公寓，两名嫌犯死亡，市场似乎对此消息的反应有限。一些欧洲旅游和休闲娱乐类股下跌，但与欧洲市场整体跌幅一致。

“指数今日横盘，巴黎今天上午和昨晚发生的事情令市场似乎有些惊恐，”Accendo Markets研究分析师Augustin Eden称。

泛欧FTSEurofirst 300指数.FTEU3下跌0.2%，昨日涨2.6%。欧元区蓝筹股Euro STOXX 50指数收跌0.6%。

Air Liquide (AIRP.PA)急跌7.4%，此前公司宣布以价值134亿美元收购美国同业公司Airgas ARG.N。

“该股股价下跌，因为投资者预计大量资金将从该公司银行账户汇出，这令他们感到紧张，”Eden称。

欧洲旅游和休闲娱乐类指数.SXTP跌0.4%。

交易商指出，与俄罗斯有业务往来的公司股价反弹，此前俄罗斯和法国对叙利亚境内伊斯兰国目标进行了空袭。

零售商Metro(MEOG.DE)涨2.4%，医药公司Stada (STAGn.DE)涨2.8%。

几乎所有泛欧STOXX 600指数成份股发布了第三季业绩，51%的公司达到或者超过市场预期。

欧洲央行下个月实施更多货币刺激措施的预期令一些投资者预计欧洲股市会进一步上涨，FTSEurofirst指数今年至今已累积上涨近10%。

投资者也在关注将于GMT1900发布的美国公开市场委员会(FOMC)会议记录，从中寻找美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息时机的线索。

英国富时100指数.FTSE上涨0.16%，收报6,278.97点。德国DAX指数.GDAXI下跌0.1%，报10,959.95点。法国CAC指数.FCHI下跌0.62%，报4,906.72点。(完)