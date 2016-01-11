欧股收跌 因Shire股价急挫和商品股下跌

亚股下跌 美元受叶伦升息信号提振走强
路透东京1月19日 - 亚股周四下滑，美元反弹，之前美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦暗示美联储准备走上升息道路。
路透伦敦1月11日 - 欧洲股市周一下跌，全天交易震荡，制药商Shire(SHP.L)在宣布收购BaxaltaBXLT.N后大跌，商品股跟随油价和金属价格走势下跌。
Shire急跌8.2%，投资者对收购Baxalta的报价感到紧张。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3下跌0.4%，报1,335.11点，盘中稍早最高升至1,353.71点。该指数上周累积下跌7%。
商品股下挫给市场增加压力，因受累于中国需求担忧，铜价跌至六年半低位，油价在近12年低位附近交易。
“中国股市再次大跌，以及油价震荡，令市场紧张不安，”CMC Markets分析师Jasper Lawler称，“投资者再次评估是否上周的下跌是合理的。”
一些欧洲汽车制造商.SXAP上涨，大众汽车(VOWG_p.DE)涨1.7%，因有报导称，该公司计划向美国监管机构表明，有能力解决一些柴油排放丑闻引起的问题。
一些策略师对近期股市前景持谨慎态度，称仍担心中国经济放缓，投资者应该寻找机会获利了结。
英股富时100指数.FTSE收跌0.69%，报5,871.83点，法股CAC指数.FCHI收跌0.49，报4,312.74点。德国DAX指数.GDAXI收跌0.25%，报9,825.07点。(完)
(编译 刘静；审校 李军)
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