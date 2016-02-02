欧股下跌逾2% 因油价续跌和英国石油公司BP公布巨额亏损

路透伦敦/米兰2月2日 - 欧洲股市周二大幅下挫，因油价续跌，英国石油公司BP(BP.L)等公司发布令人失望的业绩。

BP急跌8.7%，为自2010年6月中以来的最大单日跌幅，此前公司称，2015年录得至少20年来的最大年度亏损，并将进一步裁员数千人，以应对国际油价暴挫的困难局面。尽管公司维持派息计划，但疲弱的业绩和前景可能给公司带来压力，将不得不导致增加借贷。

“BP的盈利不足以支撑如此高的派息，市场认为这样的情况不可能长时间持续，”Hargreaves Lansdown股票研究部门主管Steve Clayton称，“油价在60美元附近BP才能实现收支平衡，目前油价距离该水准还远着呢。。”

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3下跌2.04%，报1,317.26点。该指数周一下挫0.25%，今年迄今已累积下挫8.5%。

STOXX Europe 600油气类股指数.SXEP下跌4.8%，因布兰特原油价格急跌逾5%，受累于对需求的担忧和供应增加。投资者对石油输出国组织(OPEC)与俄罗斯达成减产协议的希望消退。

Reposol(REP.MC)、皇家荷兰/壳牌石油集团 (RDSa.L)、意大利石油生产商埃尼集团(Eni)(ENI.MI)和法国石油公司道达尔(Total)(TOTF.PA) 跌幅在4-5%之间。

瑞银集团(UBS)UBSG.VX急跌6.8%，此前这家瑞士最大银行公布其旗舰财富管理部门出人意料地遭遇资金流出，这有可能令其2010年以来最佳的年度业绩和高于预期的股息计划黯然失色。

丹麦丹斯克银行(DANSKE.CO)跳涨4%，此前公司发布第四季税前利润超过预期，因交易收入增加，该行还计划回购股票。

英股富时100指数.FTSE收低2.28%，报5,922.01点，法股CAC指数.FCHI下挫2.47%，报4,283.99点。德国DAX指数.GDAXI下挫1.81%，收报9,581.04点。(完)