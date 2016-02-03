欧股下跌1.6% 因美国数据令人失望和企业业绩疲弱

路透伦敦/米兰2月3日 - 欧洲股市周三大幅下挫，因美国令人失望的经济数据进一步打击了已经被疲弱业绩拖累的市场人气。

数据显示，美国1月服务业放缓程度超过预期，增加了制造业的疲弱正在向其它领域扩散的担忧。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3下挫1.64%，报1,295.66点，该指数周二大跌2.04%，今年迄今已累积下跌近10%。

“市场人气严重受挫，从中国到美国，可能出现衰退的最初迹象开始浮现，投资人对全球经济增长的忧虑日益严重，这打击了市场人气，”JCI分析师Emanuele Rigamonti称。

“我们预计市场在3月欧洲央行会议前基本横盘，3月会议可能再次成为释然性反弹的催化剂，”他称。

芬兰国有公用事业公司Fortum (FUM1V.HE)、丹麦制药企业Novo Nordisk (NOVOb.CO)和荷兰电信集团KPN (KPN.AS)均在发布不及预期的业绩后下跌。

但瑞士农化集团先正达SYNN.VX上涨2.7%，此前公司同意中国化工集团430亿美元收购出价，这笔并购成为有史以来单一中国企业最大海外收购行动。

根据汤森路透StarMine数据，European STOXX 600指数成份股迄今已经发布业绩的公司中，57%的公司超过或达到预期，43%的公司低于预期。

银行股.SX7P下跌3.4%，领跌其它类股，意大利银行股领跌，因意大利政府扶助银行业减少坏账的计划存在不确定性，花旗集团的分析师发表了悲观的报告。

英股富时100指数.FTSE收低1.43%，报5,837.14点，法股CAC指数.FCHI下挫1.33%，报4,226.96点。德国DAX指数.GDAXI下挫1.53%，收报9,434.82点。(完)